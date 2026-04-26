Эгон Шиле и тревожная телесность
Берсеневский пер., 2, стр. 1
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Про событие
«Глаза закрыты, а тело безвольно повисшее в воздухе, смиренно встречает град стрел», — пожалуй, именно так можно описать всякий портрет, всякую обнажённую натуру или порнографические рисунки, написанные Эгоном Шиле. Жизнь и творчество молодого эмансипированного австрийца наполнено очевидными неочевидностями: ранним сиротством, обвинениями в похищении несовершеннолетней, покровительством Густава Климта, выбором между любовницей и женитьбой на благополучной дамой, да и многим чем ещё. А с «чем ещё» смогут разобраться в рамках лекции «Эгон Шиле и тревожная телесность». Лекцию читает Кустова Ирина — историк искусства и арт-менеджер.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи