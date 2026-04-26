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Эгон Шиле и тревожная телесность

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+

Про событие

«Глаза закрыты, а тело безвольно повисшее в воздухе, смиренно встречает град стрел», — пожалуй, именно так можно описать всякий портрет, всякую обнажённую натуру или порнографические рисунки, написанные Эгоном Шиле. Жизнь и творчество молодого эмансипированного австрийца наполнено очевидными неочевидностями: ранним сиротством, обвинениями в похищении несовершеннолетней, покровительством Густава Климта, выбором между любовницей и женитьбой на благополучной дамой, да и многим чем ещё. А с «чем ещё» смогут разобраться в рамках лекции «Эгон Шиле и тревожная телесность». Лекцию читает Кустова Ирина — историк искусства и арт-менеджер.

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