«Глаза закрыты, а тело безвольно повисшее в воздухе, смиренно встречает град стрел», — пожалуй, именно так можно описать всякий портрет, всякую обнажённую натуру или порнографические рисунки, написанные Эгоном Шиле. Жизнь и творчество молодого эмансипированного австрийца наполнено очевидными неочевидностями: ранним сиротством, обвинениями в похищении несовершеннолетней, покровительством Густава Климта, выбором между любовницей и женитьбой на благополучной дамой, да и многим чем ещё. А с «чем ещё» смогут разобраться в рамках лекции «Эгон Шиле и тревожная телесность». Лекцию читает Кустова Ирина — историк искусства и арт-менеджер.