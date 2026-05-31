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Легенды Японии и аромат японского чая

Дали & Пикассо
Старая Басманная улица, 15Ас4

Начало:

Завершение:

2700₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Лекция и чайная церемония, на которой ты погрузишься в захватывающий мир японской мифологии. Чтобы полностью окунуться в атмосферу Японии, тебе предлагают не просто слушать, а почувствовать её. Во время лекции тебя ждёт японское чаепитие. Для тебя приготовили три сорта японского чая, чтобы ты мог насладиться их утончённым вкусом и разделить впечатления в теплой компании. В программе: – знакомство с самыми известными ёкаями: от невесты-паука до кровожадной железной крысы; – истории о лисьих огнях, Синем монахе, волосатой блуднице и других мистических существах; – разбор того, как японский фольклор повлиял на искусство, литературу и современный кинематограф; – погружение в жанр кайдан и сюжеты японских страшных историй; – японское чаепитие с дегустацией трёх видов чая и обсуждением впечатлений в уютной атмосфере. Лектор: Ася Занегина – литературовед, историк философии, искусствовед, автор одноимённого книжного YouTube-канала. Кирилл Баглай – чайный мастер.

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