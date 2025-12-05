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Лайв Wiwaxis в Generative Gallery

Винзавод
4-й Сыромятнический пер., 1/8 к.6

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Wiwaxis — экспериментальный лайв-проект Софьи Гатос, основательницы проекта Track ID pls! и автора аудиовизуальных подкастов Abandoned, — продолжит серию музыкальных вечеров к выставке «Человек 2.0». Полевые записи, поющие чаши, гонг, синтезаторы, обрывки разговоров — в её саундскейпах, представленных на фестивалях Outline и Signal, в храме Антипы, Generative Gallery и музее ART4, эти элементы складывались в чистый голос света с его мерцающим звучанием. В этот раз выступление будет сопровождаться живыми звуками хрустальных поющих чаш. Уникальный опыт погружения в медитативные объятия глубины самосозерцания.

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