Wiwaxis — экспериментальный лайв-проект Софьи Гатос, основательницы проекта Track ID pls! и автора аудиовизуальных подкастов Abandoned, — продолжит серию музыкальных вечеров к выставке «Человек 2.0». Полевые записи, поющие чаши, гонг, синтезаторы, обрывки разговоров — в её саундскейпах, представленных на фестивалях Outline и Signal, в храме Антипы, Generative Gallery и музее ART4, эти элементы складывались в чистый голос света с его мерцающим звучанием. В этот раз выступление будет сопровождаться живыми звуками хрустальных поющих чаш. Уникальный опыт погружения в медитативные объятия глубины самосозерцания.