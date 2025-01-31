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Ландшафты в действии

Триумф
ул. Ильинка, 3/8 строение 5

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Бесплатно
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Персональная выставка Андрея Бергера. В проект вошла новая серия живописных панно и лайтбоксы. «В мире, где изменения происходят с невероятной скоростью, я обращаю внимание на ландшафт — как на не физическое пространство, пронизанное смыслами и контекстом», – рассказывает художник. Выставка становится отражением этого стремления, исследуя, как восприятие окружающей среды формируется под влиянием социальных и культурных условий. Карты могут влиять на понимание реальности. Карта — это абстракция конкретной реальности, созданная и мотивированная практическими соображениями и одновременно способная влиять на восприятие реальности. Картируя окружающее пространство, люди выстраивают в нем собственные маршруты и упрочняя связь места и опыта. Ландшафт становится частью идентичности, а карту можно рассматривать как одну из форм визуализации внутренних процессов и переживаний.

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