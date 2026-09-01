На сентябрьском маркете празднуют 17-летие и всё, что сделали за эти годы. А именно — поменяли навсегда культурный досуг москвичей. Встречают более 150 участников, тематические зоны, винтажный корнер, фудкорт, концерты, и главное — день рождения. Празднуют в широком кругу и с множеством проектов в Музее Москвы — одной из ключевых точек на пути. Здесь слушали группу «Альянс», танцевали под Мишу Арчангу, подпевали «Блеску Бати» и знакомили аудиторию города с десятками новых дизайнеров. В программе: — Маркет: тщательно отобранные участники — более 150 особенных магазинов, дизайнеров и молодых талантов. Только уникальные вещи и небольшие тиражи. Много нового и много классного: сезонные вещи, украшения, аксессуары для дома и классные детские проекты. — Фуд-корт: на Даниловском рынке найдётся всё. Каждый корнер заслуживает отдельного рассказа, поэтому организаторы рекомендуют приходить страшно голодными, а уходить крайне сытыми. — Музыка: специальная программа с лучшими представителями музыкальной индустрии. 12-13 сентября с 12:00–21:00