ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Ламбада маркет

Музей Москвы
Зубовский бульвар, 2

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Концерты
Фестивали
Еда

Про событие

На сентябрьском маркете празднуют 17-летие и всё, что сделали за эти годы. А именно — поменяли навсегда культурный досуг москвичей. Встречают более 150 участников, тематические зоны, винтажный корнер, фудкорт, концерты, и главное — день рождения. Празднуют в широком кругу и с множеством проектов в Музее Москвы — одной из ключевых точек на пути. Здесь слушали группу «Альянс», танцевали под Мишу Арчангу, подпевали «Блеску Бати» и знакомили аудиторию города с десятками новых дизайнеров. В программе: — Маркет: тщательно отобранные участники — более 150 особенных магазинов, дизайнеров и молодых талантов. Только уникальные вещи и небольшие тиражи. Много нового и много классного: сезонные вещи, украшения, аксессуары для дома и классные детские проекты. — Фуд-корт: на Даниловском рынке найдётся всё. Каждый корнер заслуживает отдельного рассказа, поэтому организаторы рекомендуют приходить страшно голодными, а уходить крайне сытыми. — Музыка: специальная программа с лучшими представителями музыкальной индустрии. 12-13 сентября с 12:00–21:00

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста