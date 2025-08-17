Традиционная летняя попытка подплыть к Москве. Ладья (СПб) Проект Ладья из Санкт-Петербурга в своём творчестве исследует метафизику Ленинградской Области. Задачами проекта являются освещение последствий вмешательства человека в тонкое равновесие природы, раскрытие тайны Ладожского Озера и подготовка слушателей к спасению от неизбежной расплаты со стороны древних сил и от возмездия чудовищ, охраняющих болотный покой этих мест. ВЯ (Калуга) Музыка отстранения от злой рутины, начальников, работы, труда и обязанностей. Лирический герой текстов группы всегда бежит, спасаясь от реальности. Ему свойственно рассуждать о простом сложными словами и наоборот. Отдельного внимания достойна и динамическая составляющая группы — ребята используют советский синтезатор Ритм-2 в своих партиях, живые сэмплеры и плавающие басовые ритмы, что придаёт особый характер звучания аранжировкам. FC/18+