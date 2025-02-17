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Лаборатория цвета

Хлебозавод №9
ул. Новодмитровская 1

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Завершение:

от 750₽ до 1600₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Мультимедийная выставка, которая объединяет в себе искусство и психологию. Ты сможешь погрузиться в захватывающие визуальные эксперименты и узнать, как цвет влияет на нас на физиологическом, психологическом и культурном уровнях.

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