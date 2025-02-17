Лаборатория цвета
ул. Новодмитровская 1
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Завершение:
от 750₽ до 1600₽
Возраст 6+
Выставки
Про событие
Мультимедийная выставка, которая объединяет в себе искусство и психологию. Ты сможешь погрузиться в захватывающие визуальные эксперименты и узнать, как цвет влияет на нас на физиологическом, психологическом и культурном уровнях.
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