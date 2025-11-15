Возраст 16+
Про событие
«Мне бы в тело» — это проект, где соединяются движение физическое и движение мысли. Любую идею, чувство или состояние можно перевести в телесный язык — дать ему форму, ритм и развитие. Так продукт ума превращается в пластический творческий акт. Первая тема, с 10:00 до 13:00 — «Простое и Сложное». Что мы считаем простым? То, что понятно, легко получается, естественно делается. Например, дыхание — чего проще, рефлекторный процесс. Но стоит обратить внимание на то, как именно мы дышим (объём,частота, паузы) — как всё усложняется. И наоборот — стоит уловить основной принцип внешне сложного движения (например, «восьмёрки»), и оно становится простым и лёгким. Как дыхание. Простое и Сложное в движении (и в жизни) постоянно находятся рядом, пересекаются и замещают друг друга. Можем ли мы сами по своему усмотрению переводить простое в сложное и наоборот? Предлагают исследовать это на практике, то есть на собственном телесном опыте. Что такое для тебя Простое и Сложное? Вторую часть Лаборатории с 15:00–18:00 посвятили Удовольствию. Что доставляет удовольствие нам всегда и беспроигрышно, не требуя ничего специального? Простой вопрос приглашает к важному процессу — прислушаться, присмотреться к себе, спросить: «А как я вообще и как меня можно порадовать?» Радость нельзя назначить или придумать, но можно создать условия, где она может появиться. Это и будет Главной Задачей на втором блоке Лаборатории. Запись только на первый блок: https://manzhosov-roman.timepad.ru/event/3632656/ Запись на оба блока: https://manzhosov-roman.timepad.ru/event/3632654/ Задать вопросы можно: https://t.me/nikarakhman
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