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Астральный юбилей музыкального объединения Квинтэссенция (Quintessence). Два танцпола, лучший звук и фундаментальная летняя атмосфера. Лайн-ап: Amal Dmitry Gasparov Roks Roma Ptashenko Shaka Shuliko Tolya Klepalov Wellew Yaroslav Ikonnikov Zaur Gapienko
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