Тайный клуб любителей вина встречается в центре, в невероятной атмосфере лофта — в старинной квартире с высокими потолками, которая передает дух начала века. Соберётся узкий круг людей для обсуждения и дегустации вина. Его можно принести с собой — это могут быть редкие образцы вин, твоё любимое или то, что ждало особого случая. Стоимость участия — 3500 руб. В нее включено 3 часа беседы, небольшие закуски, отличная компания и песни под гитару. С тебя бутылка абсолютно любого вина или любое угощение. А если не хочешь заморачиваться с винами, то клуб выставит вино за тебя, стоимость билета в таком случае — 4500 руб. Запись по телефону организатора: +79099388878 (Анна)