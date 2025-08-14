В стенах старинной усадьбы XVIII века пройдёт концерт арт-поп группы Taz Chernill в формате квартирника. Берлинский дуэт Taz Chernill — выпускники Кёльнской консерватории, любимцы Ивана Дорна и гости европейских фестивалей (Acht Brucken, Cologne Jazzweek, c/o pop) — выступят в Москве с камерным концертом. Будешь валяться на коврах, слушать хорошую музыку и пить домашние настойки. Используя элементы совершенно разных направлений и жанров, Taz Chernill создают авангардное «поп-произведение искусства», интегрируя моду и дизайн в свою музыку. Свежее звучание, полученное в результате долгих ночных экспериментов, чувственные тексты и пронзительный вокал складываются в особый авторский стиль, который цепляет. В стоимость входит приветственный бокал вина.