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Квартирник на коврах: акустический арт-поп в усадьбе

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

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Завершение:

от 2500₽ до 2800₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

В стенах старинной усадьбы XVIII века пройдёт концерт арт-поп группы Taz Chernill в формате квартирника. Берлинский дуэт Taz Chernill — выпускники Кёльнской консерватории, любимцы Ивана Дорна и гости европейских фестивалей (Acht Brucken, Cologne Jazzweek, c/o pop) — выступят в Москве с камерным концертом. Будешь валяться на коврах, слушать хорошую музыку и пить домашние настойки. Используя элементы совершенно разных направлений и жанров, Taz Chernill создают авангардное «поп-произведение искусства», интегрируя моду и дизайн в свою музыку. Свежее звучание, полученное в результате долгих ночных экспериментов, чувственные тексты и пронзительный вокал складываются в особый авторский стиль, который цепляет. В стоимость входит приветственный бокал вина.

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