Авторский спектакль-квартирник Анны — это поэзия абсурда и романтика под открытым небом. Короткие юмористические стихотворения сменяются прозой о жизни — без всяких прикрас и во всей красе! Неожиданные персонажи, уникальные арт-объекты, аккомпанемент Никиты Куликова и непосредственное участие зрителей делают каждый квартирник уникальным и неповторимым. В общем, пошумят и почудят в одном из самых необычных исторических мест Москвы — во дворе-колодце Центра Владимира Высоцкого. Продолжительность спектакля: 1 час 30 минут (без антракта).