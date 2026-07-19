Квартирник Анны Музыченко
улица Высоцкого, 3с1
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3000₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Авторский спектакль-квартирник Анны — это поэзия абсурда и романтика под открытым небом. Короткие юмористические стихотворения сменяются прозой о жизни — без всяких прикрас и во всей красе! Неожиданные персонажи, уникальные арт-объекты, аккомпанемент Никиты Куликова и непосредственное участие зрителей делают каждый квартирник уникальным и неповторимым. В общем, пошумят и почудят в одном из самых необычных исторических мест Москвы — во дворе-колодце Центра Владимира Высоцкого. Продолжительность спектакля: 1 час 30 минут (без антракта).
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