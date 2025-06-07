Гастро-фестиваль от Ozon fresh превратит Дизайн-завод в самую аппетитную точку Москвы. Уют, ароматы, веселье — всё сольётся в атмосферном фестивале с уличной едой, маркетом с любимыми продуктами, мастер-классами, детскими активностями и живой музыкой. В центре внимания — еда и всё, что с ней вкусно связано. Ozon fresh соберёт на одной площадке проекты, работающие с сезонными, натуральными и локальными продуктами. Среди участников — знакомые и любимые: Underdog, Blush, Michelada, Durum Kebab, Лан Ма, Хинкали Point. Фуд-корты и корнеры дополнит яркий маркет: хлеб из печи, спелые фрукты, овощи, авторские напитки и продукты. В течение дня на главной сцене тебя ждут музыкальные сеты от диджеев и лайв-артистов, иллюзионное шоу, перформанс в стиле стомп (ритмичные номера с использованием подручных предметов), танцевальный мастер-класс и интерактивы от ведущего. А вечером — живое выступление группы «Сироткин» с тёплым поп-инди звучанием. На площадке Public Talk поговорят о культуре, вдохновении и креативе. А ещё можно будет раскрасить гигантский постер от Ozon Баллон и выиграть яркий фестивальный мерч в фотоконкурсах и викторинах. Кусь — это не просто слово, а эмоция, которую все испытывают в моменты нежности, любви и гастрономической одержимости. Это когда хочется съесть что-то (или кого-то :) от избытка чувств. А ещё это возможность разделить эту эмоцию с всеми, кто любит еду, лето и атмосферу беззаботности.