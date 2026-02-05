ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Кураторская экскурсия по выставке в Linda de La

Linda de La. Арт-центр
Берсеневский переулок, 5с2

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Куратор Варвара Гранкова, которая выставкой «Только тишина» исследует действие тишины, проведёт экскурсию. Мы привыкли воспринимать тишину как паузу и умиротворение. Но в реальности зачастую тишина — это действие. Молчание становится способом выжить, когда мир вокруг требует шума, объяснений, позиций, вовлечённости, когда каждое слово становится чем-то, что может быть использовано против тебя. Работы не требуют вербализации, они существуют в поле паузы, взгляда и присутствия. Это не отказ от смысла, а отказ от его упрощения. Здесь не отсутствие высказывания, а его сжатие до предела, за которым слово больше не нужно. Только тишина — как форма сопротивления упрощению и как единственно возможная точка честности.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста