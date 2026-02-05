Куратор Варвара Гранкова, которая выставкой «Только тишина» исследует действие тишины, проведёт экскурсию. Мы привыкли воспринимать тишину как паузу и умиротворение. Но в реальности зачастую тишина — это действие. Молчание становится способом выжить, когда мир вокруг требует шума, объяснений, позиций, вовлечённости, когда каждое слово становится чем-то, что может быть использовано против тебя. Работы не требуют вербализации, они существуют в поле паузы, взгляда и присутствия. Это не отказ от смысла, а отказ от его упрощения. Здесь не отсутствие высказывания, а его сжатие до предела, за которым слово больше не нужно. Только тишина — как форма сопротивления упрощению и как единственно возможная точка честности.