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Кунштюк

Винзавод
4-й Сыромятнический пер., 1/8 к.6, Галерея PENNLAB

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Бесплатно
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Выставки

Про событие

Выставочный проект Оли Пеговой, рассказывающий о феномене фальшфасадов в современном городском пространстве. Художница обращается к теме фальшфасадов, которые скрывают строительные работы и аварийное состояние зданий, ставших привычной частью городского пейзажа. Выявляя и подчеркивая бутафорский характер «заплаток» в ландшафте города, Оля Пегова ставит вопрос об искажении городской идентичности, истории и восприятии пространства. В экспозиции представлены работы, созданные с 2018 года по настоящее время в различных городах России, а также совместная работа Оли Пеговой и Кирилла Лебедева (Кто). *Кунштюк — ловкий прием, фокус, забавная проделка, обман. Часы работы — ежедневно, кроме понедельника.

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