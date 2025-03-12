Выставочный проект Оли Пеговой, рассказывающий о феномене фальшфасадов в современном городском пространстве. Художница обращается к теме фальшфасадов, которые скрывают строительные работы и аварийное состояние зданий, ставших привычной частью городского пейзажа. Выявляя и подчеркивая бутафорский характер «заплаток» в ландшафте города, Оля Пегова ставит вопрос об искажении городской идентичности, истории и восприятии пространства. В экспозиции представлены работы, созданные с 2018 года по настоящее время в различных городах России, а также совместная работа Оли Пеговой и Кирилла Лебедева (Кто). *Кунштюк — ловкий прием, фокус, забавная проделка, обман. Часы работы — ежедневно, кроме понедельника.