В эту пятницу выступит команда «Культпросвет» и вместе со своими друзьями, будут радовать тех, кто говорит «Да» интересной музыке. Ребята будут играть разные, но комфортные для общения и танцев жанры: от лёгкого хауса с нотками детройтского техно к более андеграундным звучаниям. Вход свободный, Диджеи: His Highness Eugene the Magnificent SA Musicintimate ERIIKA Kriskomiss a.Sunder