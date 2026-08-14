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Культпросвет

If
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В эту пятницу выступит команда «Культпросвет» и вместе со своими друзьями, будут радовать тех, кто говорит «Да» интересной музыке. Ребята будут играть разные, но комфортные для общения и танцев жанры: от лёгкого хауса с нотками детройтского техно к более андеграундным звучаниям. Вход свободный, Диджеи: His Highness Eugene the Magnificent SA Musicintimate ERIIKA Kriskomiss a.Sunder

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