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Культограм «Фрида Кало»

Джаз-клуб Эссе
ул. Пятницкая, дом 27, стр. 3а

Начало:

Завершение:

3200₽
Возраст 18+
Выставки
Еда

Про событие

История жизни Фриды Кало — это история непрекращающейся борьбы , любви и ненависти, дружбы и предательства, творческих взлётов и падений. Искусствовед и спикер Татьяна Городецкая расскажет почему Фрида писала в основном себя, почему она украшала свои истории, как изобретала, говорила правду и противоречила себе самой. Ты узнаешь всё об очаровании и магии Фриды Кало, в этом тебе помогут её собственные ощущения. Спикер: Татьяна Городецкая – искусствовед, лектор, гид по музеям, спикер интеллектуальных площадок, организатор арт-дней в Москве и Санкт-Петербурге. В стоимость входят: - увлекательное погружение в мир художницы; - основное блюдо; - десерт в тематике вечера; - бокал вина или чай/кофе; - репортажная съемка.

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