Первая выставка в обновленном пространстве ВнутриGallery представляет работы 14-ти художников, объединившихся в комьюнити «Березовый промпт» и поставивших своей целью поиск идентичности русскоязычного нейрохудожника. Название выставки отсылает к одноименной статье Василия Кандинского, впервые опубликованной в газете «Одесские новости» в феврале 1911 года. В ней великий художник и основоположник абстрактной живописи, констатирует, что укрепившийся в живописи реализм перестал отражать реальность, и более того, в нем уже не ощущается главной фичи искусства — пророчества. Так Кандинский обозначает «начало нового звена вечной цепи». Сегодня, спустя столетие, художник вновь ощущает паттерн слома, критического изменения, продиктованного новыми средствами выражения. В его руках (а точнее на кончиках пальцев) теперь генеративная нейросеть — инструмент, способный транслировать задумку, воплотить художественный смысл. Это новая свобода выражения крепчает со скоростью выхода очередного релиза условного midjourney. Зрителю же, как тогда Василий Кандинский, так и сейчас художники «Березового промпта» предлагают этой свободе довериться — «поэтому искусство и тонко». Выставка «Куда идет „новое“ искусство» включает в себя две экспозиции цифровых работ — они транслируются по очереди и меняют друг друга каждые 10 минут. Первые семь работ обращают нас к выражению сущностных художественных форм, теперь не застывших, как на классическом живописном полотне, а пребывающих в подвижном метаморфорзоном состоянии. Вторая экспозиция имеет в своей основе обращение к знакомым зрителю предметам и жанрам — это и бытовые сценки, и автопортрет, и даже знаковый образ храма. Время работы: пн — пт 13.30-21.00, тех. перерыв 15.50-16.50 сб 11.00-21.00 вс 12.00-19.30