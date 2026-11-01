Ну что, ещё партейку в Гвинт и только потом по сюжетке? В Туссенте тебя ждёт Чемпионский гвинт. Среди победителей предыдущих турниров разразится нешуточная битва. Победителю достанется единственный в своём роде — Кубок гвинта. Бронь столов по тел.