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Кубок Гвинта

Таверна «Под ведьмачьим мечом»
Камергерский переулок, 5/7

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Игры

Про событие

Ну что, ещё партейку в Гвинт и только потом по сюжетке? В Туссенте тебя ждёт Чемпионский гвинт. Среди победителей предыдущих турниров разразится нешуточная битва. Победителю достанется единственный в своём роде — Кубок гвинта. Бронь столов по тел.

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