Кубок Гвинта
Камергерский переулок, 5/7
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Про событие
Ну что, ещё партейку в Гвинт и только потом по сюжетке? В Туссенте тебя ждёт Чемпионский гвинт. Среди победителей предыдущих турниров разразится нешуточная битва. Победителю достанется единственный в своём роде — Кубок гвинта. Бронь столов по тел.
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