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Warhammer и высокий готик: латынь сорок первого тысячелетия

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

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от 1600₽ до 2600₽
Возраст 12+
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Про событие

Мёртвый язык, на котором никто не говорит, но которым освящают оружие и судят еретиков. Это про средневековый Ватикан или про Империум сорок первого тысячелетия? Высокая готика как сакральная латынь Warhammer: язык литургии, инквизиции и боевых машин. Он существует по тем же законам, что и настоящая церковная латынь, включая право быть непонятным. Девизы орденов, имена примархов, названия кораблей, молитвы Адептус Механикус — рассмотришь, как устроена латынь в этой вселенной, что в ней настоящее, что выдумано, и как вообще чувствует себя язык прошлого в условиях будущего. Кто рассказывает? Никита Самохин. Автор блога «Латынь по-пацански» и одноимённой книги по истории Древнего Рима, переводчик интерфейсов VK и Telegram на латинский язык.

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