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KS-250388

Фонд Ruarts
Трубниковский переулок, 6

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 500₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Выставка Алёны Каляновой — это воображаемая космическая экспедиция, исследующая космос как внешнее пространство и территорию сознания. Название отсылает к личному коду художницы, соединяющему вселенную и дату рождения. В противовес антиутопиям, проект — утопическая игра, где из путешествия привозятся артефакты: стеклянные скульптуры и найденные объекты, символизирующие мечты человечества о сверхспособностях. Космонавтика превращается в психонавтику: художница предлагает этичный сценарий слияния человека и технологий. Экспозиция включает два видео (одно создано с Натой Лапердиной и Phuturemusic) и графику с пейзажами семи планет. Проект моделирует позитивное будущее, превращая обыденное в чудесное и тестируя невозможное через воображение. Часы работы: Вт-Вс 11:00 – 20:00 Понедельник – выходной

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