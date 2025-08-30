По доброй традиции, в последний уикенд лета будешь тусить во дворике Яузы. Подведёшь итоги сезона и снова прокрутишь в голове волшебные моменты с Круто и Фестика. Погода заказана по самой жаркой ставке, так что скучать не придется. С тобой — живой звук от Стерео Ширины, офицерский состав Диско Клуба и, конечно же, ты сам. Приходи, будет жарко. Программа: MASHKOV СТЕРЕО ШИРИНА SPUTNIK Kito Jempere Fraukrauze