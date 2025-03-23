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Красноречивое молчание

Триумф
ул. Ильинка, 3/8 строение 5

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Бесплатно
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Выставки

Про событие

Персональная выставка Бахрома Алимова. Проект продолжает размышления художника о поколении 2000-х, чье становление происходило на фоне глобальной цифровизации и для которого одновременное существование в материальной и цифровой реальностях стало естественным состоянием. В «Красноречивом молчании» Бахром Алимов визуализирует ментальное состояние человека в постоянно меняющемся мире. Главным дестабилизатором оказывается цифровая глобализация: в огромном потоке информации мы порой не подвергаем ее правдивость сомнению, полагаясь на популярность источника контента. Образы в работах Бахрома существуют в пограничных зонах, балансируя между метафизическим и реальным, грезами и кошмарами, надеждой и отчаянием. Ментальное состояние персонажей влияет на пространство вокруг них, буквально формируя его. Живопись для художника – интуитивный и чувственный процесс: в процессе работы Бахром постоянно перемещается между отдельными фрагментами картины, существующими автономно от общей композиции.

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