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Красная Москва. Женщина в большом городе

Центр «Зотов»
Ходынская улица, 2 стр. 1

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Завершение:

500₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Выставка, посвящённая парфюмерной индустрии России 1920–1930-х годов, представляет более 200 экспонатов, рассказывающих о развитии города и преобразовании советской повседневности через историю индустрии красоты. Экспозиция погружает в ольфакторный пейзаж эпохи — запахи керосина, пудры, махорки и сирени, в котором зарождалась советская парфюмерия. Она разделена на десять тематических разделов, которые проводят зрителя от Москвы 1920-х годов с её хаотичными звуками и запахами, восстановлением фабрик и жизнью при НЭПе до более процветающих 1930-х с первыми бутиками и выходом на международный рынок. Ключевое место занимает история треста «Жиркость» (ТЭЖЭ), объединившего парфюмерно-косметические производства. Особое внимание уделено созданию культового аромата «Красная Москва», для которого референсом послужили французские духи L’Origan Coty. На выставке представлены реконструкции исторических запахов, а также собрано более 400 свидетельств об обонятельных впечатлениях того времени. Завершает экспозицию инсталляция современной художницы Ирины Кориной.

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