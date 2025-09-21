Выставка, посвящённая парфюмерной индустрии России 1920–1930-х годов, представляет более 200 экспонатов, рассказывающих о развитии города и преобразовании советской повседневности через историю индустрии красоты. Экспозиция погружает в ольфакторный пейзаж эпохи — запахи керосина, пудры, махорки и сирени, в котором зарождалась советская парфюмерия. Она разделена на десять тематических разделов, которые проводят зрителя от Москвы 1920-х годов с её хаотичными звуками и запахами, восстановлением фабрик и жизнью при НЭПе до более процветающих 1930-х с первыми бутиками и выходом на международный рынок. Ключевое место занимает история треста «Жиркость» (ТЭЖЭ), объединившего парфюмерно-косметические производства. Особое внимание уделено созданию культового аромата «Красная Москва», для которого референсом послужили французские духи L’Origan Coty. На выставке представлены реконструкции исторических запахов, а также собрано более 400 свидетельств об обонятельных впечатлениях того времени. Завершает экспозицию инсталляция современной художницы Ирины Кориной.