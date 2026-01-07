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Костюмированный вечер «Скажите: Сюр!»

Дали & Пикассо
Старая Басманная улица, 15Ас4

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Выставки
Вечеринки
Необычное
Еда

Про событие

Перед тобой откроется дверь в удивительный мир эксцентричного гения Сальвадора Дали. Никакой академичности — только самые удивительные истории и прекрасное настроение. Тебя ждёт увлекательное путешествие в мир гениальных пранков, уморительных рофлов и незабываемых кринжей великого художника. Ты узнаешь, как мастер превращал повседневность в искусство и бросал вызов общепринятым нормам. В атмосфере творческого безумия будут дискутировать в лучших традициях испанского мастера. Обсудят, существует ли грань, за которую даже безумец не решится переступить? И, конечно же, поддержат градус беседы изысканными напитками. В программе: — самые безумные и порой реальные истории из жизни Дали; — напитки — потому что иначе Дали бы не пришёл; — конкурс костюмов (за самый впечатляющий образ галерея вручит ценный подарок). Оставь реальность за дверью — и позволь себе немного безумия. Впрочем, дресс-код не обязателен. Ведь в сюрреализме нет правил!:)

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