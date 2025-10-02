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Космонавтика: прошлое и настоящее

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Поговоришь о том, как человечество запустило первую ракету и спутник, и чем оно занимается сейчас, — от спутников связи до полётов на Марс. Что двигало людьми, которые запустили первую ракету и первый спутник? И главное — куда мы движемся сейчас, в эпоху частных космических миссий и полетов к другим планетам? На лекции не будешь углубляться в сложные формулы. Вместо этого попробуешь понять самую суть: как рождались великие проекты, с какими вызовами сталкивались и сталкиваются инженеры и что вдохновляет смотреть на звезды. Это разговор о том, как мечта становится реальностью. Оплата: поддержать РанДом донатом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

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