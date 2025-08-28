Погрузитесь в уникальное звуковое путешествие с редкими инструментами. Гонги — мощные вибрации, снимающие напряжение и очищающие сознание. Хрустальные чаши — чистые высокие частоты, балансирующие энергетику. Трубная арфа — мягкие переливы, создающие ощущение невесомости. Бубен — ритмичные колебания, возвращающие связь с телом. Что ты получишь от практики? Глубокое расслабление — выход из состояния стресса, замедление ума. Энергетическое обновление — гармонизация чакр, ощущение лёгкости. Ясность сознания — освобождение от тревожных мыслей, внутренний покой. Восстановление сил — наполнение живой энергией, общее оздоровление. Позволь себе путешествие в космос звука — где каждая вибрация ведёт к гармонии. Цена 2000 по предоплате, 2500 в день мероприятия