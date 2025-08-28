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Космическое погружение в звук

Йога Платформа
Спартаковский пер. дом 2 стр.1 подъезд 6, этаж 2

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 2500₽
Возраст 16+

Про событие

Погрузитесь в уникальное звуковое путешествие с редкими инструментами. Гонги — мощные вибрации, снимающие напряжение и очищающие сознание. Хрустальные чаши — чистые высокие частоты, балансирующие энергетику. Трубная арфа — мягкие переливы, создающие ощущение невесомости. Бубен — ритмичные колебания, возвращающие связь с телом. Что ты получишь от практики? Глубокое расслабление — выход из состояния стресса, замедление ума. Энергетическое обновление — гармонизация чакр, ощущение лёгкости. Ясность сознания — освобождение от тревожных мыслей, внутренний покой. Восстановление сил — наполнение живой энергией, общее оздоровление. Позволь себе путешествие в космос звука — где каждая вибрация ведёт к гармонии. Цена 2000 по предоплате, 2500 в день мероприятия

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