На время отрешись от земной суеты и погрузись в пространство космического джаза. Отправишься в путешествие по звуковым орбитам вместе с illo.trio/илло.трио — одним из самых тонких и смелых проектов современной джазовой сцены. Музыканты представят композиции с альбомов и новые треки, специально созданные для путешествий к звездам. Это будет вечер, в котором можно отпустить земное притяжение и позволить себе редкое состояние — свободно дрейфовать по волнам космической музыки. Музыка illo.trio/илло.трио — словно многоступенчатый космический корабль: от почти невесомой, медитативной тишины до пульсирующих, практически галактических разрастаний звука и сложной, тонко выстроенной звуковой архитектуры. В их композициях слышатся и отголосок ретровейва, и свободная импровизация, и тонкая камерная лирика, которая вдруг увеличивается до масштабов звуковой вселенной. Вечер будет сопровождаться лёгким, почти невесомым белым вином и видеопроекциями полёта в космос и кадров, сделанных со спутников Земли. В общем, тебя ждёт вечер в усадьбе, обещающий стать настоящим наслаждением для истинных меломанов. В стоимость билета входит приветственный бокал вина.