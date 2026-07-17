Космический фест (Space vortex fest)
Берсеневский переулок, дом 5, стр. 2.
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Завершение:
от 700₽ до 2000₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки
Про событие
Пиршество во славу тяжёлого рока. На сцене Live Stars выступят крутые группы: Towards My End Neiromaze Полумеры A. I. Crime Музыка этих команд образует пространственную воронку, в которую вихрем унесёт всех, кто попадётся на пути. Билеты в предпродаже от 700р. На входе билет будет стоить дороже.
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