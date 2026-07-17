Пиршество во славу тяжёлого рока. На сцене Live Stars выступят крутые группы: Towards My End Neiromaze Полумеры A. I. Crime Музыка этих команд образует пространственную воронку, в которую вихрем унесёт всех, кто попадётся на пути. Билеты в предпродаже от 700р. На входе билет будет стоить дороже.