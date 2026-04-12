ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Космическая вечеринка с живой музыкой

Аудиомузей «Дом винтажной музыки»
улица Орджоникидзе, 1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 12+
Игры
Концерты
Вечеринки

Про событие

12 апреля — это день Космонавтики, поэтому это лучший день в году, когда можно отправиться в космос, познакомиться с инопланетянами и парочку раз заглохнуть на космическом корабле, совершая вынужденную посадку на отдаленных планетах. Тебя ждёт: — Живая музыка от винтажной и инопланетной рок-банды Скейлз — весь репертуар будет состоять из известных песен, посвященных космосу и всему, что с ним связано — Космическое ведение от винтажной дивы Мисс Крис, которая устроит тебе интерактивы и квесты с Марса и Венеры (и Чужой его знает, откуда она ещё их привезла) — Специальный гость вечера — писатель-фантаст Антон Веселов, автор книги про космические приключения «Сокровища Хокса Хагена», за которую он получил две международные литературные премии в Стамбуле Сбор гостей: 18:30 Начало: 19:00

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста