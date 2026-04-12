12 апреля — это день Космонавтики, поэтому это лучший день в году, когда можно отправиться в космос, познакомиться с инопланетянами и парочку раз заглохнуть на космическом корабле, совершая вынужденную посадку на отдаленных планетах. Тебя ждёт: — Живая музыка от винтажной и инопланетной рок-банды Скейлз — весь репертуар будет состоять из известных песен, посвященных космосу и всему, что с ним связано — Космическое ведение от винтажной дивы Мисс Крис, которая устроит тебе интерактивы и квесты с Марса и Венеры (и Чужой его знает, откуда она ещё их привезла) — Специальный гость вечера — писатель-фантаст Антон Веселов, автор книги про космические приключения «Сокровища Хокса Хагена», за которую он получил две международные литературные премии в Стамбуле Сбор гостей: 18:30 Начало: 19:00