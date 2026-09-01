Почти вся современная музыка — от поп-баллад до инди-рока — тайно говорит на языке джаза. Под сводами старинной усадьбы XVIII века музыкальный проект Jazzplay и вокалистка Маргарита Симанова докажут: этот бунтарский жанр пересобрал звуковой ландшафт планеты. Тебя ждёт стильная одиссея длиной в столетие — от кинематографичного свинга 1920-х до золотых хитов Стиви Вандера, Марвина Гэя и Майкла Джексона, чья поп-классика выросла из джазового зерна. Музыканты дойдут до гипнотического нео-соула XXI века Роберта Гласпера и Джилл Скотт и даже британский инди-хит Valerie разложат на изящные джазовые атомы. В стоимость входит приветственный бокал вина.