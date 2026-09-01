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Концерт в усадьбе: «Чикагский электро-блюз»

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

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Завершение:

от 2750₽ до 2950₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Чикагский блюз родился, когда музыканты американского Юга привезли дельта-блюз в шумный индустриальный Чикаго. Здесь он стал электрическим, громким и дерзким — вместо пыльных дорог появились неон, ночные бары и ритм большого города. Именно этот звук впоследствии вдохновил The Rolling Stones, Эрика Клэптона, Led Zeppelin и стал одной из основ рок-музыки. В этот вечер Михаил Кистанов и Лена Шери вместе с квартетом сыграют настоящий чикагский электрический блюз: мощная гитара, рояль, барабаны, контрабас, два вокала и много свободы для импровизации. Вместе с квартетом они создадут насыщенное, тягучее звучание, где каждая нота будет мягко обволакивать публику под аккомпанемент изысканного вина. В стоимость входит приветственный бокал вина.

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