Чикагский блюз родился, когда музыканты американского Юга привезли дельта-блюз в шумный индустриальный Чикаго. Здесь он стал электрическим, громким и дерзким — вместо пыльных дорог появились неон, ночные бары и ритм большого города. Именно этот звук впоследствии вдохновил The Rolling Stones, Эрика Клэптона, Led Zeppelin и стал одной из основ рок-музыки. В этот вечер Михаил Кистанов и Лена Шери вместе с квартетом сыграют настоящий чикагский электрический блюз: мощная гитара, рояль, барабаны, контрабас, два вокала и много свободы для импровизации. Вместе с квартетом они создадут насыщенное, тягучее звучание, где каждая нота будет мягко обволакивать публику под аккомпанемент изысканного вина. В стоимость входит приветственный бокал вина.