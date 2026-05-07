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Концерт в усадьбе: «Чикагский электро-блюз»

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

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Завершение:

от 2750₽ до 2950₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Главная особенность чикагского блюза — электрический, более мощный и насыщенный звук. Именно он стал одним из главных источников рок-музыки, повлияв на The Rolling Stones, Eric Clapton, Led Zeppelin и целую эпоху музыкантов. В этот вечер прозвучит чикагский электрический блюз в его классическом звучании: электрогитара, рояль, барабаны, контрабас, мужской и женский вокал — и, конечно, яркие виртуозные импровизации. В программе легенды блюза: Мадди Уотерс, Хаулин Вулф, Би Би Кинг, Бадди Гай, Отис Раш и многие другие. На сцене — Михаил Кистанов и Лена Шери, знатоки настоящего, глубокого блюза. Публику ждёт насыщенное, тягучее звучание, в котором каждая нота мягко обволакивает и уносит в бессонные ночи чикагских улиц. Угостят тебя бокалом вина, а ты приводи близких и надевай самое элегантное и красивое — будешь блистать в старинной усадьбе XVIII века.

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