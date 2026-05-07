Главная особенность чикагского блюза — электрический, более мощный и насыщенный звук. Именно он стал одним из главных источников рок-музыки, повлияв на The Rolling Stones, Eric Clapton, Led Zeppelin и целую эпоху музыкантов. В этот вечер прозвучит чикагский электрический блюз в его классическом звучании: электрогитара, рояль, барабаны, контрабас, мужской и женский вокал — и, конечно, яркие виртуозные импровизации. В программе легенды блюза: Мадди Уотерс, Хаулин Вулф, Би Би Кинг, Бадди Гай, Отис Раш и многие другие. На сцене — Михаил Кистанов и Лена Шери, знатоки настоящего, глубокого блюза. Публику ждёт насыщенное, тягучее звучание, в котором каждая нота мягко обволакивает и уносит в бессонные ночи чикагских улиц. Угостят тебя бокалом вина, а ты приводи близких и надевай самое элегантное и красивое — будешь блистать в старинной усадьбе XVIII века.