Концерт в усадьбе: «Белый ангел»
Старая Басманная, 15Ас4
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от 2650₽ до 2850₽
Возраст 18+
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Про событие
Голос Анны Герман невозможно спутать ни с одним другим. Светлый, искренний и удивительно проникновенный, он стал символом целой эпохи. Пройдя через тяжелейшие испытания судьбы, певица сумела сохранить любовь к жизни и веру в человека, поэтому её песни и сегодня вдохновляют, поддерживают и напоминают о внутренней силе, способной преодолеть любые трудности. «Белый ангел» — музыкальное посвящение великой певице. Любимые песни Анны Герман прозвучат в авторских джазовых аранжировках в исполнении Софи Гертье и её квартета, а рассказы о судьбе певицы раскроют историю каждой композиции. В стоимость билета входит приветственный бокал вина.
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