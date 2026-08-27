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Концерт в усадьбе: «Белый ангел»

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

от 2650₽ до 2850₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Голос Анны Герман невозможно спутать ни с одним другим. Светлый, искренний и удивительно проникновенный, он стал символом целой эпохи. Пройдя через тяжелейшие испытания судьбы, певица сумела сохранить любовь к жизни и веру в человека, поэтому её песни и сегодня вдохновляют, поддерживают и напоминают о внутренней силе, способной преодолеть любые трудности. «Белый ангел» — музыкальное посвящение великой певице. Любимые песни Анны Герман прозвучат в авторских джазовых аранжировках в исполнении Софи Гертье и её квартета, а рассказы о судьбе певицы раскроют историю каждой композиции. В стоимость билета входит приветственный бокал вина.

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