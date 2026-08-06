Усадьба, свечи, вино, ковры и волшебный дудук. В старинной усадьбе XVIII века пройдёт вечер редкой музыкальной красоты. При свете свечей, с бокалом благородного красного вина прозвучит необычный дуэт, который почти невозможно услышать на московской сцене. Древний армянский дудук и виолончель — два инструмента с разной историей, но удивительно созвучными голосами — встретятся, чтобы по-новому раскрыть музыку эпохи барокко. В программе — произведения Иоганна Себастьяна Баха, Джованни Габриели, Томазо Альбинони, а также музыка армянских мастеров XVIII века Саят-Новы и Багдасара Дпира. Для истинного погружения концерт будет сопровождаться видеопроекцией полотен великих художников эпохи барокко.