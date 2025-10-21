Усадьба, свечи, чай, ковры и волшебное фортепиано. В каминном зале усадьбы зажгут свечи, разольют по чашкам чай и дадут лёгкие закуски. Владимир Мартынов исполнит своё сочинение для фортепиано соло Танцы Кали-Юги (1995). «Танец Кали-юги» — это метафора эпохи упадка в индуистской традиции, которая, являясь финальной точкой деградации, одновременно рождает возможность для обновления. Вдохновлённое этим образом, произведение основано на постоянной трансформации, где главное — не форма, а живой процесс взаимодействия звука, инструмента и пространства. Участники расположатся на старинных коврах и подушках, а старинный особняк наполнится атмосферой музыкально-философского вечера в пространстве тишины, созерцания и смысла. Разрешается: - спать (да, прям лёжа на коврах в особняке!) - восстанавливать нервную систему - наслаждаться :) Сбор гостей в каминном зале: 19:00 Начало концерта: 19:30 В стоимость билета входит приветственные напитки и лёгкие закуски.