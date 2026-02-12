ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Популярное
  1. Москва
  2. События

Концерт-ретрит на коврах: «Дудук и море»

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

2850₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное
Еда

Про событие

Усадьба, свечи, вино, ковры и волшебный дудук. В каминном зале усадьбы зажгут свечи, разольют по бокалам красное вино и преломят хлеб. Маэстро Оганес Казарян посвятит публику в историю одного из древнейших в мире инструментов — дудук. Участники расположатся на старинных коврах и подушках, а старинный особняк наполнится атмосферой захватывающих путешествий, старых мифов и эпоса и величественной природы. Разрешается: - спать (да, прям лёжа на коврах в особняке!) - восстанавливать нервную систему - наслаждаться :) Оганес Казарян воспроизведёт древние национальные мелодии, а также авторские композиции в стиле минимализма и акустического нью-эйджа. Для истинного погружения и умиротворения концерт будет сопровождаться видеопроекцией морей в живописи великих художников. Сбор гостей в каминном зале: 19:00 Начало концерта: 19:30 В стоимость билета входит приветственный бокал вина и фуршет (домашний хлеб и ремесленные сыры).

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Комментарии

Аватар
Мартынова Лилия
29 марта 2025, 10:26

Кто-нибудь хочет сходить сюда? Буда рада компании)

Аватар
Аня
10 марта 2025, 12:10

Сходила, готова подтвердить — лучшее завершение недели! Впервые была в «другое дело», это новое место силы для меня, не иначе. Поднимаешься по ступеням и слышишь птичек, уже на этом этапе классно переключаешься с рабочего вайба на расслабление. Создательницы пространства очень трепетно представили концерт, почувствовала в их обществе себя очень тепло. Дизайн — ну просто разрыв всего. Винтаж, цветы, мягкий свет от свечей, ковры и на них красивые люди. Сам дудук очень красивый и эмоциональный инструмент, всплакнула с первых нот. Говорят, такие концерты каждый месяц, уже мечтаю вернуться

Аватар
Аня
3 марта 2025, 15:03

Выглядит как идеальный финал недели

Аватар
Софа
6 марта 2025, 05:22

Алина, ес!

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста