Концерт-ретрит на коврах: «Дудук и море»
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Комментарии
Сходила, готова подтвердить — лучшее завершение недели! Впервые была в «другое дело», это новое место силы для меня, не иначе. Поднимаешься по ступеням и слышишь птичек, уже на этом этапе классно переключаешься с рабочего вайба на расслабление. Создательницы пространства очень трепетно представили концерт, почувствовала в их обществе себя очень тепло. Дизайн — ну просто разрыв всего. Винтаж, цветы, мягкий свет от свечей, ковры и на них красивые люди. Сам дудук очень красивый и эмоциональный инструмент, всплакнула с первых нот. Говорят, такие концерты каждый месяц, уже мечтаю вернуться
Выглядит как идеальный финал недели
Алина, ес!
Кто-нибудь хочет сходить сюда? Буда рада компании)