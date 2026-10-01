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Концерт при свечах: «Золото Средневековья»

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

от 2650₽ до 2850₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

В этот вечер попробуешь услышать, как звучала жизнь в Средние века — не только в парадных хрониках, но и в песнях, которые люди действительно пели каждый день. В программе — музыка Франции, Германии и Англии XII–XV веков: любовные баллады, песни трубадуров и миннезингеров, озорные вагантские мотивы, музыка крестоносцев, духовные гимны и знаменитые песни из «Кармины Бураны». Лютня, мандола, блок-флейты, вистлы, ирландская волынка и бойран помогут почувствовать, насколько разной могла быть эта музыка: от камерной песни о любви до весёлой мелодии, под которую вполне можно представить шумную средневековую таверну. Между песнями Любовь Золотова будет рассказывать о людях, которые их сочиняли и пели: как трубадуры объяснялись в любви и почему ваганты так ценили вино и свободу. Средневековье закончилось давно. А вот любовь, вино и желание петь о них — похоже, никуда не делись. Сбор гостей: 19:00 Начало концерта: 19:30 В стоимость билетов входит приветственный бокал вина.

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