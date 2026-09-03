Четыре произведения — четыре грани внутреннего опыта: встреча, соприкосновение, молчание и возвращение к диалогу. Соната Бенджамина Бриттена начнёт разговор с двух равноправных инструментов, музыка Джеймса Бэйли соединит живую виолончель со звуками поездов на магнитной ленте, «Меланхолия» Сальваторе Шаррино погрузит публику в хрупкое пространство внутреннего молчания, а Соната Сэмюэла Барбера вернет музыке эмоциональный человеческий голос. Так программа пройдёт путь от встречи с другим — к разговору с миром, затем к себе и обратно к человеку. Исполнят программу виртуозные музыканты « lle Theleme ensemble», а сопровождением этого музыкального путешествия станет бокал белого вина и особенная атмосфера галереи XVIII века — среди антиквариата, старинных интерьеров и мягкого мерцания свечей. В стоимость входит приветственный бокал вина.