Снежным зимним вечером в зале старинного особняка прозвучит изысканная программа выдающегося исполнителя и музыковеда Алексея Сканави и Юлии Куликовой на винтажном рояле «Ronisch» в 4 руки. Тебя ждут таинственные воды Индийского океана, по которым до сих пор плывёт призрак корабля Синдбада, яростные битвы и весёлые праздники — всё это слышится в прекрасной музыке «Шехеразады» Николая Римского-Корсакова. А также его музыкальная картина «Садко», которая расскажет о легендарном музыканте, который при помощи волшебной силы искусства победил грозного Морского царя. Три крохотные музыкальные зарисовки Анатолия Лядова перенесут в мир русских народных сказок, где Кот-баюн качает в хрустальной колыбельке маленькую Кикимору, и коварная Баба-Яга с грохотом летит в своей ступе над Волшебным озером. Завершит концерт монументальное полотно Модеста Мусоргского «Ночь на Лысой горе», где перед слушателями практически наяву пронесутся ведьмы на свой шабаш. Для полного погружения концерт будет сопровождаться видеопроекциями полотен и иллюстраций русских художников, посвящённых мифам и сказкам. В стоимость билетов входит приветственный бокал вина.