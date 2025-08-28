Летним вечером в красивом особняке при свечах, в окружении старинных предметов, прозвучит тонкая и изысканная программа выдающегося исполнителя и музыковеда Алексея Сканави и Ольги Вахромеевой на винтажном рояле «Ronisch» в 4 руки. Идеальный вечер для ценителей прекрасной музыки, умеющих вслушиваться в атмосферу и вглядываться в тишину между нотами. В стоимость входит приветственный бокал вина. Внимание: возврат билетов осуществляется не позднее, чем за сутки до мероприятия.