Этим вечером прозвучит музыка, которая слишком долго оставалась в тени истории. В программе произведения Мел Бони, Доры Пеячевич и Клары Шуман — трёх выдающихся женщин-композиторов, чьи сочинения не уступают по художественной силе признанным шедеврам эпохи романтизма, но лишь сегодня возвращаются на концертную сцену. Под сводами старинной усадьбы, при мягком мерцании свечей и с бокалом благородного белого вина эта музыка раскроется особенно тонко и искренне. На сцене для вас выступит известная скрипачка Марианна Тертерян, виртуозная виолончелистка Екатерина Земскова и пианистка Ирина Илатовская за винтажным роялем «Рёниш». В стоимость входит приветственный бокал вина.