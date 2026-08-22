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Концерт при свечах: «Под сенью девушек в цвету»

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

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Завершение:

от 2800₽ до 2950₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Этим вечером прозвучит музыка, которая слишком долго оставалась в тени истории. В программе произведения Мел Бони, Доры Пеячевич и Клары Шуман — трёх выдающихся женщин-композиторов, чьи сочинения не уступают по художественной силе признанным шедеврам эпохи романтизма, но лишь сегодня возвращаются на концертную сцену. Под сводами старинной усадьбы, при мягком мерцании свечей и с бокалом благородного белого вина эта музыка раскроется особенно тонко и искренне. На сцене для вас выступит известная скрипачка Марианна Тертерян, виртуозная виолончелистка Екатерина Земскова и пианистка Ирина Илатовская за винтажным роялем «Рёниш». В стоимость входит приветственный бокал вина.

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