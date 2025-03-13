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Концерт при свечах: «От Баха до Пьяццоллы»

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

2800₽
Возраст 16+
Концерты
Еда

Про событие

Приходи в уютную атмосферу старинной усадьбы XVIII века, где в окружении тёплого мерцания свечей и за бокалом красного сухого вина сможешь насладиться голосом сразу четырёх виолончелей. Тебя ждёт встреча с вечной классикой и современным звучанием в произведениях Депре, Баха, Маре, Шуберта, Глинки, Пьяццоллы, Соллима и Штрауса. Концерт с четырьмя виолончелями — это редкая возможность услышать инструмент, традиционно ассоциируемый с глубиной и драматизмом, в многоголосии, где каждая партия раскрывает его богатство и выразительность. Особенность такого концерта — в уникальной палитре звучания: виолончели могут звучать мощно, как оркестр, или предельно нежно, словно человеческий голос. В квартете их голоса переплетаются, создавая насыщенную гармонию, от бархатных басов до пронзительных верхних нот. Публика собирается в каминном зале усадьбы, чтобы перед концертом «замедлиться» в атмосфере уютной усадьбы XVIII века под тиканье старых часов, в окружении антикварных предметов самых разных эпох. Гостей будем потчевать душистым чаем и красным сухим вином. В стоимость билета входит приветственный бокал вина.

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