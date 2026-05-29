В старинной усадьбе XVIII века откроят бутылочку холодного белого, погасят лишний свет и насладишься музыкой, которая пахнет морским воздухом, нагретым камнем и цветущими садами. Вместе с ансамблем La Compagnia публика совершит путешествие через Испанию и Бразилию — от страстных мелодий Федерико Гарсиа Лорки и Мануэля де Фальи до солнечной тоски босса-новы и музыки Эйтора Вилла-Лобоса. Тебя ждёт не просто набор красивых пьес, а глубокое исследование того, как один инструмент (гитара) и иберийская культура расцвели в разных полушариях. Испанское фламенко, бразильская ритмика, академическая музыка и уличная меланхолия в одном бокале.