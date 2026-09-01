Французская музыка давно не звучала в стенах галереи — и тем приятнее вновь посвятить ей целый вечер. Собрали программу о Франции XX века: от золотых страниц французского джаза и шансона до узнаваемых мелодий конца столетия. Здесь встретятся песни Джо Дассена, Шарля Азнавура, Далиды, Ива Монтана, Эдит Пиаф, ZAZ и других любимых исполнителей — музыка парижских улиц, кабаре и Монмартра, наполненная лёгкой меланхолией, чувственностью и особым французским шармом. В этот вечер предлагают ненадолго замедлиться, выдохнуть и оказаться в своём маленьком Париже. Тебя ждёт изысканное вино, старинные интерьеры усадьбы XVIII века и музыка, под которую хочется красиво одеться, взять с собой близких. Будут блистать по-французски. В стоимость входит приветственный бокал вина.