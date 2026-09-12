Джаз всегда развивался через разрушение собственных границ. Каждый новый виток его истории начинался с музыкантов, которые отказывались принимать существующие правила как окончательные. Телониус Монк, Чарли Паркер, Диззи Гиллеспи и Эрик Долфи — музыканты, которые разрушали привычную гармонию, ритм и сам язык импровизации, чтобы открыть новые возможности музыки. В программе прозвучат знаковые произведения композиторов и авторская музыка трио Константина Коваленко — продолжение этой традиции музыкального бунтарства. Рояль, контрабас и барабаны, свечи и бокал красного вина — вечер, где джаз не просто звучит, а рождается заново. В стоимость билета входит приветственный бокал вина.