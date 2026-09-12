Концерт при свечах: «Джазовый бунт»
Старая Басманная, 15Ас4
Начало:
Завершение:
2950₽
Возраст 18+
Концерты
Еда
Про событие
Джаз всегда развивался через разрушение собственных границ. Каждый новый виток его истории начинался с музыкантов, которые отказывались принимать существующие правила как окончательные. Телониус Монк, Чарли Паркер, Диззи Гиллеспи и Эрик Долфи — музыканты, которые разрушали привычную гармонию, ритм и сам язык импровизации, чтобы открыть новые возможности музыки. В программе прозвучат знаковые произведения композиторов и авторская музыка трио Константина Коваленко — продолжение этой традиции музыкального бунтарства. Рояль, контрабас и барабаны, свечи и бокал красного вина — вечер, где джаз не просто звучит, а рождается заново. В стоимость билета входит приветственный бокал вина.
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