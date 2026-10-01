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Мастер-классы
Еда
Про событие
На мастер-классе ты познакомишься с необычной техникой винной гризайли. Будешь рисовать вином, вдыхать его ароматы и погружаться в состояние полного дзена под расслабляющий плейлист. В этот день мастер-класс пройдёт с 15:00 до 17:00 и с 18:00 до 20:00. Вопросы и запись — по телефону.
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