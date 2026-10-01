На мастер-классе ты познакомишься с необычной техникой винной гризайли. Будешь рисовать вином, вдыхать его ароматы и погружаться в состояние полного дзена под расслабляющий плейлист. В этот день мастер-класс пройдёт с 15:00 до 17:00 и с 18:00 до 20:00. Вопросы и запись — по телефону.