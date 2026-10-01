Попробуй себя в классической масляной живописи и создай авторскую картину на холсте всего за одну встречу. На мастер-классе ты обратишься к жанру натюрморта и напишешь композицию с осенними яблоками вместе с Анной Левицкой — художницей и участницей российских и международных выставок. Её работы находятся в частных коллекциях в России и за рубежом. Под руководством преподавателя научишься выстраивать пропорции и композицию, работать со светом и тенью, смешивать цвета и передавать фактуру предметов. На всех этапах тебя будут сопровождать, помогать с техникой и давать персональные рекомендации с учётом твоего уровня подготовки. Мастер-класс подойдёт и тем, кто впервые берёт в руки масляные краски, и тем, кто хочет отточить свои навыки. В конце встречи каждый унесёт авторскую работу на холсте и освоит базовые навыки обращения с материалом.