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Мастер-класс по масляной живописи

Linda de La. Арт-центр
Берсеневский переулок, 5с2

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Попробуй себя в классической масляной живописи и создай авторскую картину на холсте всего за одну встречу. На мастер-классе ты обратишься к жанру натюрморта и напишешь композицию с осенними яблоками вместе с Анной Левицкой — художницей и участницей российских и международных выставок. Её работы находятся в частных коллекциях в России и за рубежом. Под руководством преподавателя научишься выстраивать пропорции и композицию, работать со светом и тенью, смешивать цвета и передавать фактуру предметов. На всех этапах тебя будут сопровождать, помогать с техникой и давать персональные рекомендации с учётом твоего уровня подготовки. Мастер-класс подойдёт и тем, кто впервые берёт в руки масляные краски, и тем, кто хочет отточить свои навыки. В конце встречи каждый унесёт авторскую работу на холсте и освоит базовые навыки обращения с материалом.

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