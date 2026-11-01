Для тех, кто уже устал от серости будней и декабрьской суеты, настало время стряхнуть с себя рутину и позволить себе вечер красивого отдыха — с хорошей музыкой, проверенной временем. Тебя ждёт элегантная атмосфера с ноткой голливудского шика: бокал выдержанного красного вина, мягкое мерцание свечей, старинные интерьеры и легендарный джаз из культовых фильмов XX века. Надевай всё самое красивое — пришло время блистать в старинной усадьбе XVIII века. Сбор гостей: 19:00 Начало концерта: 19:30 В стоимость билетов входит приветственный бокал вина.