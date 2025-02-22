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Концерт при свечах и вино в стариной усадьбе

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

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Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Приходи в уютную атмосферу старинной усадьбы XVIII века, где в окружении тёплого мерцания свечей и за бокалом красного сухого вина публика сможет насладиться виртуозным исполнением скрипачки Марианны Тертерян и виолончелистки Екатерины Земсковой. Музыканты представят программу, в которой шедевры Боккерини и Паганини гармонично соседствуют с произведениями современных композиторов — Ксенакиса и Васкса. Дуэт скрипки и виолончели — это настоящее искусство диалога, где две противоположности создают идеальную гармонию. Скрипка — порывистая, лёгкая, словно игра света на воде, а виолончель — глубокая, бархатистая, похожая на тёплый голос, который можно слушать бесконечно. В их звучании есть нежность и страсть, диалог и молчание, мечтательность и драматизм. Публика собирается в каминном зале усадьбы, чтобы перед концертом «замедлиться» в атмосфере уютной усадьбы XVIII века под тиканье старых часов, в окружении антикварных предметов самых разных эпох. Гостей будем потчевать гостей душистым чаем и красным сухим вином. В стоимость входит приветственный бокал вина. Внимание: возврат билетов осуществляется не позднее, чем за сутки до мероприятия.

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